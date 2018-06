Drones matam quatro suspeitos da al-Qaeda no Iêmen Um ataque de aviões não tripulados dos Estados Unidos, também conhecidos como drones, causou a morte de 4 militantes da Al-Qaeda que foram considerados suspeitos no Iêmen. De acordo com uma fonte, o ataque, que aconteceu nesta terça-feira faz parte das medidas de segurança em meio às expectativas de que a rede jihadista vai realizar um ataque a qualquer momento.