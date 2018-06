Drones participam de busca por reféns na Nigéria

Um alto funcionário dos EUA afirmou que pelo menos um drone de vigilância Global Hawk está em uso, além de aeronaves tripuladas MC-12. O oficial não estava autorizado a falar publicamente sobre os tipos de drones e discutiu o assunto em condição de anonimato.

O porta-voz do Pentágono, o coronel Steve Warren, afirmou que os fuzileiros navais foram deslocados de uma força-tarefa especial na Espanha para a Sicília, a pedido do Departamento de Estado. Eles estão no local principalmente para responder à deterioração da segurança na África.