Duas barcaças de combustível explodem no Alabama

Segundo ele, ocorreram cerca de cinco explosões nas barcaças, que carregavam gás natural liquefeito. Huffman disse que acreditava-se que as embarcações estavam vazias e eram preparadas para serem abastecidas antes das explosões, que começaram por volta das 20h30 (horário local).

"Obviamente, havia algum tipo de resíduo ou vapores", declarou Huffman.

As três pessoas que ficaram feridas foram transferidas para uma unidade de queimados próxima ao local. A Guarda Costeira norte-americana informou em comunicado divulgado na noite de quarta-feira que estava atuando no incidente de que vai investigar suas causas.

Os dois comunicados do centro de resposta da Guarda Costeira Nacional não informam quem são os proprietários das embarcações, mas um deles diz que as barcaças passavam por "manutenção de rotina" no momento das explosões. "A causa específica é desconhecida", diz o documento.

Novas informações divulgadas pela Guarda Costeira dizem que uma das barcaças estava fazia e ancorada para limpeza, mas não menciona a segunda.

Huffman disse que ainda é muito cedo para dizer o que causou as explosões e os bombeiros não puderam chegar perto o suficiente para avaliar os danos a prédios próximos. As barcaças estavam no rio, em frente ao terminal de cruzeiros de Mobile, afirmou Huffman. As informações são da Dow Jones.