Duas explosões atingem capital da Síria, diz TV

As explosões são o primeiro ataque do tipo na capital síria desde o início do levante contra o presidente Bashar Assad, em março. Na quinta-feira, uma equipe da Liga Árabe chegou ao país, em uma missão para tentar enviar observadores internacionais e acabar com a crise interna. O governo afirma que o levante é o trabalho de terroristas e gangues armadas.

A TV estatal informou que, segundo as investigações iniciais, havia o envolvimento da Al-Qaeda no ataque. Também mostrou imagens de corpos mutilados, em meio aos escombros.

As explosões ocorreram com minutos de intervalo, no dia de descanso para os muçulmanos. Elas aconteceram no elegante distrito de Kfar Sousa.

As Nações Unidas afirmam que mais de 5 mil pessoas foram mortas na repressão ao levante popular por democracia desde março. Com a chegada da equipe da Liga Árabe, Damasco afirmou que mais de 2 mil pessoas foram mortas por causa da violência, entre agentes das forças de segurança e soldados. As informações são da Associated Press.