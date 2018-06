Duas explosões em mercado deixam pelos 10 mortos no nordeste da Nigéria

"Vi muitos corpos no chão, muitos mortos, e muitas pessoas gravemente feridas", disse o peixeiro Idi Idrisa.

Cerca de uma hora depois, uma segunda explosão atingiu a área, na parte onde ficavam os correios, perto do mercado de peixes, segundo Baban Musa, que afirmou que há vários mortos e feridos.

Nenhum grupo havia assumido a responsabilidade pelos ataques, mas eles têm características que fazem supor que tenham sido obra do Boko Haram.

O grupo extremista tem aumentado recentemente o número de ataques a vilas e ações suicidas na medida em que forças da Nigéria e do Chade têm expulsado os insurgentes de uma série de cidades ao longo da fronteira nigeriana com Camarões.

O Boko Haram também tem atacado vilas em Camarões e no Níger, enquanto os países vizinhos da Nigéria formam uma força multinacional para conter os insurgentes.

O presidente do Chade, Idris Deby, disse nesta semana que suas forças conhecem o paradeiro do líder do Boko Haram, Abubakar Shekau, e disseram a ele que deveria se render ou aceitar uma morte certa.

Combatentes do Boko Haram reúnem-se na cidade de Gwoza, numa aparente preparação para um confronto com as forças multinacionais, segundo testemunhas que fugiram da cidade. Cerca de 12 mil pessoas morreram nos quase seis anos de insurgência, concentrado no nordeste da Nigéria. Fonte: Associated Press.