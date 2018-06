Duas explosões são sentidas em Trípoli

A primeira explosão atingiu o centro da cidade, perto da casa do primeiro-ministro Najib Mikati. O escritório do premiê informou que ele não estava em Trípoli no momento e ainda não há registros de mortos ou feridos.

Minutos depois, a segunda ocorreu perto do porto da cidade, que possui uma maioria muçulmana sunita e foi marcada por uma onda de violência ligada ao conflito de 29 meses na Síria, de acordo com a Agência Nacional de Notícias. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.