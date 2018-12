Duas pessoas com armas falsas causam pânico em aeroporto de Paris

BOBIGNY, FRANÇA - Duas pessoas com armas falsas provocaram uma onda de pânico nesta quarta-feira, 26, no aeroporto Roissy-Charles de Gaulle, em Paris. Os dois foram detidos.

Os passageiros foram retirados do Terminal 2 durante 45 minutos depois do incidente, que aconteceu por volta das 8h30 (5h30 em Brasília).

Um passageiro deu o alerta ao afirmar que viu "dois adultos que não falavam francês com armas em uma mala", disse uma fonte próxima à investigação. "Houve uma onda de pânico no Terminal 2 quando as pessoa viram as armas.”

Uma fonte policial afirmou que a dupla foi detida e um perímetro de segurança foi estabelecido. De acordo com outra pessoa, as armas eram pistolas "airsoft", réplicas das usadas no esporte. / AFP