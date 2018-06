Duas pessoas morrem após balão pegar fogo nos EUA

As autoridades não identificaram as vítimas e estavam realizando uma busca aérea e com mais de 100 pessoas em solo pela terceira pessoa que estava na cesta do balão, no momento do acidente de sexta à noite cerca de 50 km ao norte de Richmond.

"Nós ainda não localizamos a cesta ou o balão. Nós estamos encontrando destroços e vários itens que teriam sido no balão de ar quente", disse a porta-voz da polícia do Estado de Virgínia Corinne Geller, em entrevista coletiva.

Ela disse que havia relatos de testemunhas de que duas pessoas foram vistas caindo do cesto após o balão pegar fogo, mas disse que não ficou claro se eles caíram ou pularam.

Testemunhas postaram fotos on-line mostrando um balão no ar com o cesto em chamas e um rastro de fumaça no céu.

Mais de 20 equipes de balão de ar quente de todo os EUA deveriam participar do evento no The Meadow Park, no condado Caroline. Os eventos de sábado e domingo foram cancelados.

A Administração Federal de Aviação e o Conselho Nacional de Segurança no Transporte estão investigando o acidente.

(Reportagem Eric M. Johnson)