Duas pessoas morrem após tempestade na Áustria

VIENA - Duas pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas quando uma tempestade com fortes ventos derrubou na noite de sexta-feira, 19, uma grande tenda na qual se realizava uma festa em uma localidade do noroeste da Áustria, informou neste sábado, 19, a rádio pública 'ORF'.

O fato aconteceu no Estado federado de Alta Áustria, na localidade de Sankt Johann am Walde, perto da cidade de Salzburgo e a pouca distância da fronteira com a Alemanha.

A 'ORF' indica que por volta das 22h30 locais uma tenda de grandes dimensões na qual estavam cerca de 700 pessoas veio abaixo após sequências de vento que atingiram 126 quilômetros por hora.

Os dois mortos são um homem e uma mulher de cerca de 20 anos e entre os feridos há dez que estão em estado grave, segundo a rádio pública.

Os fortes ventos fizeram com que as estruturas metálicas da tenda cedessem e caíssem sobre o público. / EFE