Duas pessoas morrem em ação terrorista na Argélia Um homem-bomba suicidou-se e provocou a morte de mais duas pessoas em um ataque hoje contra o comando do serviço de segurança pública da região de Boumerdes, no norte da Argélia, informou a imprensa local. De acordo com a agência de notícias APS, um oficial de polícia e um funcionário da prefeitura morreram no atentado.