Duas pessoas morrem em acidente aéreo na Rússia Duas pessoas morreram em um acidente com um avião na Rússia neste sábado. A aeronave saiu da pista e pegou fogo próximo ao aeroporto de Vnukovo, em Moscou, segundo comunicado do Ministério de Emergência. O avião levava 12 pessoas à bordo, incluindo quatro integrantes da tripulação e oito passageiros, informou o Ministério. O governo também confirmou que a aeronave pertence à empresa aérea Red Wings e vinha da República Checa. As informações são da Dow Jones.