Insurgentes do EI vestidos de médicos atacam hospital militar no Afeganistão

CABUL - Atiradores disfarçados de médico mataram ao menos 30 pessoas nesta quarta-feira, 8, em um atentado reivindicado pelo Estado Islâmico em um hospital de Cabul, a capital afegã. Forças especiais do Exército afegão levaram horas para debelar o ataque, que atingiu o hospital Sardar Mohammad Daud Khan e ocorre em meio a incertezas sobre a política do presidente Donald Trump para o país.

O ataque começou quando um carro-bomba explodiu na frente do hospital, que fica próximo da Embaixada dos Estados Unidos em Cabul. Após o tumulto criado pelo ataque inicial, três homens armados invadiram o prédio e começaram a executar médicos, pacientes e demais funcionários.

De acordo com o porta-voz do Ministério da Defesa Dawlat Waziri , o ataque foi neutralizado por volta do meio dia, quando os três atiradores foram mortos. Equipes de elite fizeram uma varredura no hospital em busca de cúmplices do ataque e encontraram 30 corpos e 50 feridos, que foram removidos para outro hospital.

Segundo testemunhas do ataque, os atiradores ocuparam posições em andares mais altos do hospital, onde executaram a maioria das vítimas. Os soldados tiveram de descer em helicópteros para retomar o prédio, cujo perímetro foi isolado por medidas de segurança. Horas depois do início do ataque, disparos esporádicos ainda eram ouvidos no local.

Em comunicado, a agência Amaq, controlada pelo Estado Islâmico, reivindicou o ataque, enquanto o Taleban, por meio de um porta-voz, tentou se desvincular dele.

O ataque ocorre também enquanto o presidente Trump ainda não decidiu sua política para o Afeganistão, em um momento no qual o EI tenta se expandir para além da região do Iraque e da Síria.

A filial do Estado Islâmico no Afeganistão se opõe tanto ao governo afegão apoiado pelo Ocidente quanto ao Taleban e tem uma forte presença na fronteira com o Paquistão. O grupo tem organizado alguns ataques de grande porte contra civis em Cabul, especialmente contra a minoria xiita do país.

A capital afegã tornou-se caótica depois do ataque. A maior parte do comércio estava fechada em virtude do feriado que lembra a morte de um comandante antissoviético.

A maior parte dos líderes do governo afegão estavam nas cerimônia de homenagem ao marechal Fahim Kham.

O presidente afegão, Ashraf Ghani, no entanto, usou as celebrações do Dia Internacional da Mulher para condenar o ataque. “Todas as mulheres devem se unir contra atos violentos como esse”, disse o presidente. “Um hospital é um local que é considerado imune de violência em qualquer legislação e em qualquer religião. Atacar um hospital é atacar todo o povo do Afeganistão e todas as mulheres do Afeganistão.”

O atentado representa um revés para Ghani e seus assessores de segurança e ocorreu dias depois de o presidente substituir o chefe de polícia de Cabul, com o intuito de melhorar a segurança da capital. / REUTERS