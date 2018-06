Duas pessoas morrem em queda de helicóptero nos EUA

A porta-voz do departamento, Kyle Moore, disse que um homem de 37 anos que conseguiu sair das ferragens de um carro no local do acidente foi levado para um hospital em estado grave.

A emissora Komo-TV disse que o helicóptero estaria levantando voo do topo de um prédio quando atingiu o lado de um prédio e caiu, atingindo vários veículos na rua. Moore disse que o acidente será investigado pelo Conselho Nacional de Segurança do Transporte e pela Administração Federal de Aviação. Fonte: Associated Press.