Duas pessoas morrem em tiroteio em Miami

O gerente municipal de Miami, Daniel Alfonso, disse que entre os mortos estão um jovem de 20 anos e uma garota adolescente. Oficiais de polícia disseram outra jovem, que tem 17 anos, está gravemente ferida. Segundo as autoridades, o tiroteio ocorreu por volta de 2h30 (hora local) próximo a um cruzamento no bairro de Liberty City.

No final da manhã de hoje, a calçada estava coberta com dezenas de cápsulas de bala e estilhaços de vidro, sendo isolada por cones policiais. Alguns parentes das vítimas que estavam próximos ao local não deram declarações a respeito do incidente, relatando estarem com medo de falar sobre o assunto.

A porta-voz do Jackson Memorial Hospital informou que ela não poderia conceder informações a respeito do caso, incluindo quantas pessoas estavam sendo atendidas no local. Ela também disse que os pacientes não tinham permitido que concedessem informações sobre os seus estados de saúde. Fonte: Associated Press.