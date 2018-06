Duas pessoas morrem em tiroteio na Pensilvânia Um tiroteio durante uma reunião em um edifício municipal de Monroe County, na Pensilvânia (EUA), causou a morte de duas pessoas nesta segunda-feira, 05. De acordo com Guy Miller, diretor dos serviços de emergência da cidade, o tiroteio aconteceu durante a reunião ordinária mensal do Ross Township. Ele afirma que o atirador já foi capturado e está sob a custódia da polícia. Além das duas mortes, Miller afirma que outras três pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais. O estado de saúde dessas vítimas ainda é desconhecido. Fonte: Associated Press.