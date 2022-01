Duas pessoas morrem no Peru devido a ondas anormais após erupção de vulcão em Tonga

LIMA - Duas pessoas morreram afogadas em uma praia no norte do Peru, informou a autoridade de defesa civil local neste domingo, 16, depois que ondas excepcionalmente altas foram registradas em várias áreas costeiras após a erupção de um vulcão subaquático no sábado, 15, em Tonga, no Oceano Pacífico.

A morte de duas pessoas por afogamento ocorreu no sábado em uma praia localizada na região de Lambayeque, informou o Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci) do Peru em comunicado.

A polícia peruana disse no Twitter que as duas vítimas foram encontradas mortas por policiais de uma delegacia da praia de Naylamp. O tweet dizia que "as ondas eram anormais" na área e que havia sido declarada imprópria para banhistas.

O vulcão submarino em Tonga entrou em erupção no sábado, provocando alertas de tsunami e ordens de retiradas no Japão, além de enormes ondas em várias ilhas do Pacífico Sul, onde imagens nas redes sociais mostram o mar batendo contra casas na costa.

Mais de 20 portos peruanos foram temporariamente fechados como medida de precaução em meio a alertas de que o vulcão estava causando ondas anormalmente altas, disse o Indeci.

Imagens de TV mostraram várias casas e empresas inundadas pela água do mar em áreas costeiras no norte e centro do Peru. A Marinha do Peru informou que um alerta de tsunami foi descartado para o país da costa do Pacífico.

No Japão, centenas de milhares de pessoas foram aconselhadas a evacuar no domingo, quando ondas de mais de um metro atingiram áreas costeiras, informou a emissora pública NHK

Capital coberta por cinzas

Ainda não é possível conhecer a ext5ensão dos dados da erupção em Tonga, pois a comunicação está prejudicada depois que as linhas de comunicação sofreram cortes. Ainda assim, um relatório preliminar do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, aponta que a capital Nuku'alofa "está coberta por uma camada de dois centímetros de cinza e poeira vulcânica".

"No entanto, a situação na cidade é calma e estável e os primeiros esforços de limpeza estão sendo feitos", completa o documento. "A orla de Nuku'alofa está seriamente danificada com rochas e detritos jogados pelo tsunami. No geral, parece haver danos significativos na infraestrutura ao redor de Tongatapu, a ilha principal."

Segundo o documento, o governo de Fiji está monitorando a qualidade do ar, "pois existe a possibilidade de que a nuvem de cinzas se aproxime ainda mais do país. A população foi aconselhada por precaução a cobrir todas as caixas d'água domésticas e permanecer dentro de casa em caso de chuva, devido ao risco de as chuvas se tornarem ácidas."

O escritório destaca que "a comunicação ainda é a questão mais desafiadora, pois a Internet e as linhas telefônicas internacionais ainda estão fora de serviço".

"Os telefones por satélite são o único instrumento confiável para comunicação com o exterior, mas também nem sempre funcionam de maneira confiável. No entanto, os sistemas telefônicos locais foram restaurados. A energia também foi restaurada em partes da capital."

Austrália e Nova Zelândia fazem voo de reconhecimento

Austrália e Nova Zelândia enviaram nesta segunda-feira, 17, aviões militares de reconhecimento a Tonga para avaliar os danos causados ​​pela erupção. O Alto Comissariado da Nova Zelândia em Tonga disse em comunicado hoje que há relatos de "danos significativos" na costa oeste de Tongatapu, a principal ilha do país, incluindo a área costeira com hotéis na capital, Nuku'alofa.

Ele acrescentou que as autoridades estão trabalhando para restabelecer as comunicações cortadas pela erupção e pelo tsunami. O Alto Comissariado da Nova Zelândia disse em sua página no Facebook que “as comunicações são limitadas”.

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou hoje o envio de uma aeronave de reconhecimento P3K Orion e anunciou que outra aeronave Hercules C-130 levará ajuda para Tonga, um país remoto de 169 ilhas e 105.000 habitantes no Pacífico Sul.

"O que o Orion está fazendo é um reconhecimento, como os australianos estão fazendo, uma avaliação do ar", disse Ardern em entrevista coletiva. A presidente explicou que conseguiu entrar em contato com as autoridades tonganesas por telefone via satélite e que ainda não chegou nenhuma informação sobre as vítimas, embora tenha alertado que ainda é cedo para saber a extensão dos danos devido à comunicação limitada.

A Austrália também anunciou o envio de um avião de reconhecimento e outro com suprimentos de ajuda aos afetados pelo vulcão submarino Hunga Tonga Hunga Ha'apai, que causou uma nuvem de 260 quilômetros de diâmetro que complica as tarefas de reconhecimento e assistência.

As autoridades de Tonga, onde o serviço de eletricidade já foi restabelecido, também enviaram navios da Marinha para as áreas mais remotas deste arquipélago. "Nas próximas horas e dias, teremos uma imagem mais clara da situação em Tonga, bem como no resto do território do Pacífico Azul", disse o presidente do Fórum do Pacífico, Henry Puna, em comunicado na segunda-feira.

Por sua vez, a Federação Internacional da Cruz Vermelha disse que está trabalhando com equipes no terreno para organizar a entrega de ajuda às pessoas afetadas, incluindo água potável. "A Cruz Vermelha tem suprimentos suficientes no país para apoiar 1.200 famílias com itens como barracas, cobertores, kits de cozinha portáteis e outros itens de sobrevivência e higiene", disse Katie Greenwood, oficial da Cruz Vermelha do Pacífico, em comunicado.

Danos ao cabo de Internet Subaquático

O vulcão, localizado a 65 quilômetros ao norte da capital tonganesa, expeliu vapor e cinzas a cerca de 20 quilômetros no ar no sábado e criou um tsunami, danificando o cabo submarino que leva as conexões de internet de Fiji. Antes do corte da rede, alguns habitantes do arquipélago podiam enviar fotos e vídeos das ondas do tsunami que atingiram lugares como a capital.

Salote Heleta-Lilo, uma tonganesa residente na Nova Zelândia, explicou à imprensa neozelandesa que não pode entrar em contato com seus parentes e tem medo que suas casas tenham sido danificadas ou destruídas pelo tsunami. "É preocupante porque eles estão bem na costa. É muito triste viver com medo e não saber o que aconteceu em Tonga", disse Heleta-Lilo.

Outras nações vizinhas do Pacífico, como Fiji, Vanuatu e Samoa, também registraram ondas de até dois metros de altura.

Uma das maiores erupções em 30 anos

A estrondosa erupção do Hunga Tonga Hunga Ha'apai, um vulcão submarino com uma longa história de atividade e localizado entre duas ilhotas -às vezes unidas pela lava e cinzas acumuladas entre elas-, pôde ser ouvido a centenas de quilômetros de distância.

O vulcanologista da Universidade de Auckland, Shane Cronin, disse à Rádio Nova Zelândia que a erupção do vulcão em Tonga é uma das maiores dos últimos 30 anos. "A grande e explosiva extensão lateral da erupção sugere que foi provavelmente a maior desde a erupção do Pinatubo em 1991", disse o especialista.

Cronin explicou que os dados preliminares da atividade de sábado de Hunga Tonga Hunga Ha'apai sugerem que o Índice de Explosividade Vulcânica (IEV), que mede a magnitude da erupção, pode chegar a cinco em uma escala de oito, enquanto o do Monte Pinatubo era seis. O vulcanologista especificou que uma erupção de cinco IEVs ocorre não mais do que algumas vezes em uma década.

Ao contrário dos tsunamis desencadeados por terremotos, onde as placas tectônicas descarregam sua força e um segundo tsunami é improvável, o vulcão pode novamente registrar uma erupção violenta que criaria outra onda feroz. /EFE e REUTERS