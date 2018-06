Duas pessoas são mortas em comício no Equador

O presidente Rafael Correa disse na noite de segunda-feira, em sua conta no Twitter, que "homens malucos esfaquearam sete integrantes do Alianza Pais enquanto eles esperavam pelo presidente. Dois mortos."

O Alianza Pais é o partido de Correa. Um vídeo colocado no Youtube na segunda-feira mostra um homem com uma faca atacando as pessoas que participavam do comício.

Correa estava a caminho do encontro quando o acidente aconteceu e teve de cancelar sua participação. O ministro do Interior José Serrano disse mais tarde, durante uma coletiva de imprensa, que uma pessoa havia sido detida.

Correa, que é uma aliado próximo do presidente venezuelano Hugo Chávez, é o favorito para a eleição presidencial de 17 de fevereiro. As informações são da Dow Jones.