Duas turistas brasileiras são sequestradas no Egito

Duas adolescentes brasileiras foram sequestradas neste domingo por beduínos na Península do Sinai, no Egito, segundo autoridades locais.

As brasileiras voltavam de uma visita ao Mosteiro Ortodoxo de Santa Catarina, localizado no sopé do Monte Sinai, quando o ônibus de turismo em que viajavam foi atacado por homens armados.

Apenas as duas brasileiras foram retiradas do ônibus e levadas pelos sequestradores.

Autoridades locais disseram acreditar que os sequestradores pretendem negociar a libertação das vítimas exigindo que prisioneiros sejam soltos pelo governo.

Uma fonte citada pela agência de notícias Reuters disse que o governo local está em contato com líderes beduínos para buscar a libertação das brasileiras.

Este é o terceiro sequestro de turistas na região neste ano.

No mês passado, duas americanas e seu guia egípcio ficaram em poder de sequestradores por algumas horas, até que autoridades egípcias conseguiram sua libertação.

Funcionários de uma fábrica de cimento chinesa também foram sequestrados no mês passado, e libertados alguns dias depois. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.