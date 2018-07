Dubai 'perdoa' norueguesa vítima de estupro

"Disseram que eu fui perdoada", afirmou a jovem de 24 anos a repórteres em frente a um tribunal em Dubai, acrescentando que seu passaporte havia sido devolvido e que ela deve deixar o emirado "o mais rápido possível".

Deborah, que trabalha em uma empresa de design de interiores e estava em viagem de negócios a Dubai, afirmou à polícia que o suposto estuprador é um colega de trabalho com quem ela tinha ido a uma festa.

O homem - identificado apenas como um sudanês de 33 anos - foi condenado pelos mesmos motivos, mas recebeu uma pena de 13 meses e ontem também foi anistiado.

Em Oslo, o chanceler da Noruega, Espen Barth Eide, comemorou a anistia. "Deborah está livre! Obrigado a todos que nos ajudaram", escreveu no Twitter. Ele afirmou que a atenção da mídia e a atuação da diplomacia norueguesa foram fundamentais.

Eide lembrou ainda que os Emirados Árabes Unidos, país do qual Dubai faz parte, são signatários de acordos internacionais e têm obrigações junto à Organização das Nações Unidas (ONU) de investigar episódios de violência contra as mulheres. Fonte: Associated Press.