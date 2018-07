Dupla invade centro de reabilitação e mata 13 no México Autoridades mexicanas informaram hoje que dois homens que ficaram feridos durante um ataque a um centro de reabilitação em Torreon, norte do país, morreram, elevando o número de vítimas para 13. Promotores do Estado de Coahuila disseram, em comunicado divulgado nesta quarta-feira, que dois homens armados invadiram o local na tarde de ontem e abriram fogo. Funcionários do governo informaram que não se sabe qual foi o motivo do ataque ou se ele foi realizado por uma gangue.