Dupla protesta em embaixada do Bahrein em Londres Dois manifestantes subiram no telhado da embaixada do Bahrein em Londres, abrindo uma faixa em protesto à família real bareinita. Uma fotógrafa da Associated Press viu dois homens com uma bandeira no telhado do prédio. No Twitter, um usuário identificado coo Moosa Abd Ali disse ter ocupado o que chamou que de "Al Khalifa den", em referência à família governante do Bahrein.