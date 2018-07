Duplo atentado a bomba mata ao menos 35 em área sunita ao norte de Bagdá Pelo menos 35 pessoas morreram e 28 ficaram feridas ontem em dois atentados a bomba perto do prédio do conselho distrital de Taji, no Iraque, informou uma autoridade do Ministério do Interior. Taji é uma aldeia de maioria sunita, 20 quilômetros ao norte da capital iraquiana, Bagdá. No primeiro ataque, uma bomba explodiu na beira de uma rodovia. Minutos depois, ocorreu a explosão de um carro-bomba.