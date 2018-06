Duplo atentado deixa 5 mortos e 26 feridos Um atentado duplo próximo a uma mesquita xiita em Bagdá matou ontem cinco pessoas, incluindo quatro fiéis, informaram autoridades iraquianas. Segundo a polícia, as bombas explodiram do lado de fora da mesquita de Al-Sadrein, perto de um posto policial, no bairro de maioria xiita Zafaraniah, no sudeste de Bagdá. Segundo autoridades, pelo menos 26 fiéis ficaram feridos.