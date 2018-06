Duplo atentado suicida no centro de Bagdá mata mais de 30 pessoas

BAGDÁ - Ao menos 38 pessoas morreram e 105 ficaram feridas em um duplo ataque suicida no centro de Bagdá nesta segunda-feira, 15, informou o Ministério da Saúde do Iraque.

A ação aconteceu em uma área comercial da capital iraquiana e foi realizada por dois homens-bomba que detonaram coletes explosivos, disse o ministério em comunicado.

Várias ambulâncias foram enviadas ao local do atentado, para onde foi mobilizado um forte dispositivo de segurança. Até o momento, nenhum grupo assumiu a autoria da ação.

O Iraque declarou em dezembro vitória sobre o grupo jihadista Estado Islâmico (EI), que chegou a controlar quase um terço do território do país há três anos. Contudo, os militantes continuam a realizar ataques em diferentes partes do país. / REUTERS, AP e AFP