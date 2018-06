Duplo atentado suicida de Taleban no Afeganistão mata ao menos 38 pessoas e fere 40

CABUL - Pelo menos 38 pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas, várias delas em estado grave, após um duplo atentado suicida dos Taleban realizado nesta quinta-feira, 30, contra um ônibus da Polícia afegã nos arredores de Cabul, informaram fontes oficiais.

O primeiro agressor detonou os explosivos que levava em seu veículo perto de dois ônibus nos quais viajavam cadetes da Polícia. Apenas cinco minutos depois, um segundo insurgente a pé na mesma região detonou a carga de explosivos que levava, segundo o governador do distrito de Paghman, onde ocorreu a ação, Moussa Rahmati.

O ataque aconteceu por volta das 12h locais (5h em Brasília) no distrito policial número 5, oeste da capital afegã, indicou o chefe do Departamento de Emergências do Ministério do Interior, Homayoon Aini.

"Estamos trabalhando nos detalhes dos ataques terroristas de hoje contra um comboio da polícia em Cabul, publicaremos novas notícias em breve", afirmou o porta-voz do Ministério do Interior, Sediq Sediqi, em sua conta no Twitter.

Os taleban reivindicaram a autoria do ataque, que, segundo eles, foi dirigido contra um veículo no qual viajavam professores da Academia de Polícia afegã. /EFE