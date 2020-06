Durante a pandemia, ONU investe R$ 217 milhões no semiárido brasileiro

Com atuação na região agrícola mais pobre do Brasil e na zona rural de 98 países, o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Rural (FIDA/ONU) irá investir cerca de R$ 217 milhões (US$ 43,5 milhões) em ações para mitigar os efeitos da pandemia no País, algo feito no mundo todo. Na prática, a agência atua como um banco de investimento multilateral para reduzir a pobreza no campo.

Dentro desse valor, um montante é realocado de projetos em andamento e R$ 18 milhões em recursos novos. “Esse fomento vai propiciar maior renda para os agricultores neste momento, além da compra e distribuição de cestas básicas para 10 mil famílias vulneráveis na região do semiárido”, explica Claus Reiner, diretor do FIDA para o Brasil.

Outras ações são a compra e distribuição de sementes para a próxima safra, que inicia em junho e vai até agosto, e a aquisição de máscaras respiratórias confeccionadas por comunidades locais, principalmente quilombolas. Presentes no Brasil desde os anos 1980, os projetos do FIDA já beneficiaram cerca de 300 mil famílias do semiárido e são realizados sempre em parceria com governos regionais e agentes locais. Já foram investidos US$ 460 milhões em doações e empréstimos a juros baixos para projetos no País.

Segundo o diretor-geral da instituição, Gilbert Houngbo, outros 70 países pediram para renegociar os objetivos dos projetos devido à pandemia. "Estamos fazendo isso ativamente, mas tendo em mente que o FIDA não é uma agência humanitária", disse Houngbo ao Estadão em uma entrevista com jornalistas organizada pela fundação Thomson Reuters. "Mantemos nossa atuação para garantir que os sistemas produtivos continuem funcionando".

Projetos estimulam desenvolvimento rural

Hoje, há seis projetos nos nove Estados do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. No Piauí, quatro em cada dez municípios têm projeto do FIDA em áreas que aprimoram a criação de caprinos e ovinos, aves, peixes, capacitam para o uso de irrigação e treinam os moradores também em atividades não-agrícolas, como artesanato.

“Deu um grande resultado. São 89 municípios contemplados com o programa ‘Viva o sem-iárido’”, afirma o governador Wellington Dias (PT), citando o avanço do IDH no Estado - da ordem de 0,4 em 2002 para 0,7 em 2019. Cerca de 16 mil pessoas são atendidas no Piauí.

O governador diz que muitas famílias que viviam do Bolsa Família melhoraram sua renda e chegaram até a deixar o programa. “Outras foram para a linha do empreendedorismo, montaram um pequeno negócio e passaram a ter uma condição de vida muito melhor”, explica. “Tudo isso produz uma economia que vai para o comércio, para o turismo e para outras atividades”.

Jovens e mulheres

No Sergipe, o Projeto Dom Távora atua em 15 cidades - 20% do total. Lá, um terço dos participantes precisa ser de jovens e mulheres para participar das ações de capacitação a pequenos produtores - são cerca de 40 mil pessoas atendidas. O secretário da Agricultura e Pesca de Sergipe, André Bonfim, cita exemplos de assentamentos onde o rebanho de ovinos se multiplicou por cinco em dois anos.

“A criação de ovinos é uma importante fonte de renda, com sua alta adaptabilidade ao semiárido e baixa exigência de grandes áreas para exploração. E há um mercado consumidor crescente”, diz. Cerca de 40% das comunidades atendidas produzem ovinos no Dom Távora. Outro exemplo é a organização das vendas de produtos dos avicultores, já que agora, em rede e de maneira articulada, é possível obter preços melhores e chegar a mais localidades.

A comunicação e organização entre os produtores e a assistência técnica tem sido facilitada pelo WhatsApp, já que a maior parte das localidades têm Wi-Fi. “O impacto é muito satisfatório e, de imediato, bastante perceptível na economia de base familiar e municipal”, diz Bonfim. “As vendas a partir de ligação telefônica ou de mensagem pelas redes sociais se intensificaram. A orientação é que, mesmo usando as redes sociais, eles procurem priorizar a articulação coletiva”.

Acesso à água

Na Paraíba, o projeto Procase trabalha para reduzir a vulnerabilidade da população rural mais pobre do Estado. Há sistemas que promovem o acesso à água por meio de poços, barragens e dessalinizadores. “São milhares de famílias envolvidas que conseguiram aumentar rapidamente sua renda (em 60%) e sua produção vegetal e animal (em 50%) por meio dessas tecnologias de acesso a água”, explica Leonardo Bichara, oficial de Programas do FIDA para o Brasil.

O Procase foi escolhido no fim de maio pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) como um caso de sucesso com resultados ambientais, sociais e econômicos. “Está clara a contribuição para promover a agropecuária com a conservação do bioma caatinga para 23 mil famílias e combater a desertificação da região mais árida do Brasil, que fica na Paraíba”.

Além disso, esses projetos auxiliam comunidades quilombolas e lideradas por mulheres a comercializar produtos sem “atravessadores” e com maior nível de cooperativismo e associativismo.

Cooperação

Durante a pandemia, o FIDA vai investir US$ 554 milhões (R$ 2,77 bilhões) para apoiar a agricultura familiar em toda a América Latina e no Caribe. Na avaliação de Christian Fischer, diretor do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), é fundamental trocar boas práticas, inovações e fortalecer redes de colaboração no atual momento.

“Trabalhamos para fortalecer o diálogo entre associações, cooperativas, ONGs, governos. A partir do momento que identificamos uma boa prática, vemos quais dessas características, tanto climáticas como territoriais, existem em outros países e poderiam ser incorporadas para beneficiar a vida dessas comunidades”, explica, destacando também a necessidade de encontrar parceiros privados. O IICA foi fundado em 1942 e tem 34 países-membros.

O engenheiro agrônomo José Graziano, ex-chefe da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), lembra que o FIDA é um dos dez maiores bancos de cooperação internacional do mundo e que sempre teve atuação forte no Nordeste apoiando projetos de desenvolvimento rural.

Ele enaltece ações como a compra de máscaras de cooperativas locais e acredita que a agência da ONU deve buscar cada vez mais agentes privados para a cooperação. “Recentemente o FIDA se abriu ao setor privado buscando parcerias win-win (ganha-ganha), com empresas públicas e privadas. É um caminho promissor”.

Acesso à internet é fundamental, diz presidente do FIDA

Durante a pandemia, milhões de agricultores e agricultoras em todo o planeta deixaram de ter renda por não conseguir vender seus produtos. Com isso, não estão conseguindo plantar a próxima safra por falta de recursos para adquirir sementes e os insumos necessários.

Possibilitar mais acesso à internet para as populações rurais e vulneráveis será decisivo para garantir a renda e o desenvolvimento econômico dessas pessoas, de acordo com o FIDA. Houngbo afirmou que a agência tem trabalhado para aumentar o acesso às tecnologias digitais no campo e que a comunicação por celular e internet tem sido muito útil. Informou ainda que o FIDA vai lançar uma iniciativa em parceria com empresas de telecomunicação para elevar a informatização do campo.

"A agricultura digital precisa ser ampliada para garantir aos produtores rurais se comunicar com seus clientes e comercializarem seus produtos", afirmou Gilbert Houngbo. Hoje, cerca de 80% da população mais pobre do planeta moram em áreas rurais. E, mesmo antes da pandemia, 821 milhões de pessoas já tinham dificuldades de obter alimentos diariamente.

Houngbo alertou que a pandemia ameaça os ganhos em termos de redução da pobreza observados desde os anos 1990. "Para evitar uma disrupção dessas economias rurais, é preciso garantir que a agricultura, as cadeias de alimentos, os mercados e a comercialização continuem a funcionar".