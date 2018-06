Durante Celac, Maduro deseja apresentar propostas contra crise econômica na Venezuela

QUITO - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta quarta-feira, 27, que apresentará à Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), que está reunida em Quito, opções para atender à emergência econômica que declarou em seu país.

"A Venezuela está em uma situação muito difícil. Declarei uma emergência econômica para fortalecer o social, para defender os direitos sociais do povo e para iniciar um novo modelo econômico produtivo", disse Maduro no aeroporto de Quito em sua chegada para a 4.ª cúpula de presidentes da Celac.

Maduro pretende "ter um conjunto de reuniões com países irmãos, presidentes irmãos da América Latina". O conjunto de possibilidades que quer apresentar serve para "aumentar o comércio justo, aumentar a complementaridade e a solidariedade", acrescentou o presidente. "A Venezuela vem com uma proposta, como sempre, para buscar entre nós nossas próprias soluções e nosso próprio caminho."

Na terça-feira, Maduro disse que tomará medidas legais após a recusaa da oposição, que é maioria na Assembleia Nacional, ao decreto de emergência econômica. O presidente venezuelano afirmou que chegou "muito otimista" à reunião de governantes da Celac, em Quito.

"O caminho da América é a Comunidade de Estados Latino-americanos", disse, ao garantir que desde a Celac tem que ser um bloco para "promover a paz, a integração e o desenvolvimento".

Maduro destacou os avanços da região no período de bonança e expansão econômica, e comentou que agora entraram em um "período de turbulências econômicas", que, no caso da Venezuela e do Equador, é reflexo da queda do preço do petróleo no mercado internacional.

"Devemos manter neste período de turbulência econômica as políticas sociais, o rumo de crescimento da igualdade, o rumo de crescimento econômico", afirmou o presidente venezuelano pouco antes de ir para a sede da União de Nações Sul-Americanas (Unasul), no norte de Quito.

A Celac é integrada por Antígua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Dominica, Equador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Santa Lúcia, São Cristóvão e Névis, São Vicente e Granadinas, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela. /EFE