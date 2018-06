'É hora de cessar-fogo entre Israel e Hamas', diz Obama

"Isso agora tem de ser o nosso foco e o foco da comunidade internacional para aplicar um cessar-fogo que termine o confronto", disse Obama, em discurso na Casa Branca. "Obviamente não será fácil".

O presidente afirmou que o secretário de Estado dos EUA, John Kerry, vai pressionar ambos os lados, após a sua chegada no Oriente Médio mais tarde nesta segunda-feira, a aderirem a um acordo de cessar-fogo, feito em novembro de 2012 entre Israel e o Hamas.

Obama reiterou o seu apoio ao direito de Israel de se defender contra os ataques com foguetes e disse que as forças israelenses danificaram as capacidades ofensivas do Hamas. Mas ele afirmou que o crescente número de vítimas fez um cessar-fogo necessário. "Nós não queremos mais ver os civis serem mortos", disse Obama. Fonte: Dow Jones Newswires.