É hora de encerrar a guerra mais longa dos EUA, diz Biden ao confirmar saída do Afeganistão

WASHINGTON - O presidente americano, Joe Biden, declarou nesta quarta-feira, 14, que planeja encerrar a guerra mais longa dos Estados Unidos e é hora de as tropas americanas no Afeganistão "voltarem para casa". Ele disse que pretende assim encerrar 20 anos de envolvimento militar dos EUA no país, mesmo que críticos alertem que a paz ainda não foi assegurada. A informação foi antecipada por funcionários de seu governo na terça-feira.

Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) também concordaram em iniciar a retirada de suas tropas do Afeganistão em 1º de maio, em um processo que deve ser concluído em "poucos meses", anunciou a aliança transatlântica em um comunicado.

Em um discurso na Casa Branca, Biden estabeleceu uma meta de retirar todos os 2,5 mil soldados americanos remanescentes no Afeganistão até o dia 11 de setembro, com saída começando em 1º de maio. Retirando-se sem uma vitória clara, os Estados Unidos se abrem a críticas por uma possível admissão de falha.

"Agora sou o quarto presidente americano a presidir um presença de tropas americanas no Afeganistão. Dois republicanos. Dois democratas", disse Biden."Não vou passar essa responsabilidade para um quinto. É hora de acabar com a guerra mais longa da América. É hora de as tropas americanas voltarem para casa."

"Acredito que nossa presença no Afeganistão deve se concentrar no motivo pelo qual fomos em primeiro lugar: garantir que o Afeganistão não seja usado como base para atacar nossa pátria. Cumprimos esse objetivo", disse ele.

A data de 11 de setembro é altamente simbólica, uma vez que marca 20 anos dos ataques da Al-Qaeda aos Estados Unidos que levaram o então presidente George W. Bush a lançar o conflito. A guerra custou a vida de 2,4 mil militares americanos e consumiu cerca de US$ 2 trilhões. O número de tropas americanas no Afeganistão atingiu o pico de mais de 100 mil em 2011.

Em um encontro com oficiais da Otan em Bruxelas mais cedo, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que as tropas estrangeiras sob o comando da Aliança no Afeganistão também deixarão o país em coordenação com os EUA para a saída em 11 de setembro. Sua declaração foi dada depois que a Alemanha afirmou que combinaria esses planos com os americanos.

Blinken também conversou por telefone com o chefe do Exército do Paquistão sobre o tema e discutiu o processo de paz, de acordo com uma declaração da ala de mídia dos militares paquistaneses.

O presidente afegão, Ashraf Ghani, escreveu no Twitter que ele falou com Biden e respeita a decisão dos EUA. Ghani adicionou que "trabalharemos com nossos parceiros dos EUA para garantir uma boa transição" e que seu governo continuará a trabalhar com os "parceiros EUA e a Otan nos esforços de paz em curso".

Cúpula sem Taleban

O presidente democrata lidava com um prazo de saída para 1º de maio, definido por seu antecessor republicano, Donald Trump, que tentou, mas não conseguiu retirar as tropas antes de deixar o cargo. A decisão de Biden manterá as tropas no Afeganistão além desse prazo, mas as autoridades sugeriram que os soldados poderiam partir totalmente antes de 11 de setembro.

Uma cúpula sobre o Afeganistão está planejada para 24 de abril em Istambul, que incluirá as Nações Unidas e Catar. O Taleban, afastado do poder em 2001 por forças lideradas pelos EUA, informou que não participaria de nenhuma reunião sobre o Afeganistão até que todas as forças estrangeiras tivessem partido do país.

O porta-voz do Taleban, Zabihullah Mujahid, instou na quarta-feira os Estados Unidos a aderirem ao acordo alcançado com a administração Trump. "Se o acordo for cumprido, os problemas restantes também serão resolvidos", escreveu Mujahid no Twitter."Se não, os problemas certamente aumentarão."/REUTERS e AFP