Na Noruega, a defesa por insanidade exige que o acusado tenha praticado o crime em estado de psicose. "Não é muito provável que ele estivesse psicótico", repetiu o especialista. O conselho deve analisar e aprovar a avaliação realizada por dois psiquiatras indicados pelo tribunal, antes da decisão do juiz sobre a culpabilidade do acusado. As informações são da Associated Press.