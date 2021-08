Fábricas na Venezuela concorrem com versões importadas dos seus produtos

CARACAS - O que restou do setor manufatureiro da Venezuela sobreviveu a expropriações governamentais, apagões frequentes, colapso da moeda e escassez de equipamentos. Mas agora há outra ameaça: a concorrência de versões importadas dos produtos das próprias empresas.

As lojas da Venezuela vendem biscoitos Oreo mexicanos ao lado da versão produzida localmente.

A maionese da Kraft Heinz Co. está sendo importada do Brasil e dos EUA, embora a empresa também fabrique o produto na cidade de Valência. Sacos de 20 kg de ração americana Purina competem com o mesmo produto da fábrica da Nestlé em Aragua.

As importações, que são isentas de direitos alfandegários e impostos sobre valor agregado, podem ser até 40% mais baratas do que a versão produzida localmente, mesmo depois de incluídos os custos de envio. As fábricas locais simplesmente não conseguem competir devido à extrema ineficiência de fazer negócios na Venezuela.

A situação faz parte da natureza absurda do capitalismo em Caracas, onde o presidente Nicolás Maduro está incentivando o uso do dólar americano e facilitando o controle de preços para reviver uma economia devastada pela hiperinflação, sanções e anos de má gestão.

Permitir a importação com isenção de impostos para cerca de 2.500 itens tinha o objetivo de ajudar a diminuir a escassez. E embora haja sinais de que o governo Maduro está começando a reconhecer os problemas das fábricas domésticas, também há uma indústria caseira em expansão para pequenas empresas que compram de intermediários estrangeiros e depois revendem os produtos aos varejistas.

“O governo disse que a prioridade é a indústria local, mas o que eles estão fazendo agora é subsidiar economias estrangeiras”, disse Luigi Pisella, presidente da Conindustria, grupo que representa os fabricantes. Ele afirma que as importações estão entre os maiores desafios de seus associados.

Como acontece com grande parte da empresa privada nascente que está borbulhando na Venezuela socialista de Maduro, algumas das importações de produtos de varejo são tecnicamente ilegais, já que as remessas internacionais de porta em porta devem ser limitadas ao consumo privado, não a itens para revenda. Mas o governo fecha os olhos para o comércio. De acordo com as estimativas do setor, os embarques porta a porta agora representam 40% do total das importações, dobrando desde 2017.

A prática está aumentando o estresse para um setor industrial que encolheu quase pela metade nos últimos anos com a escassez de matérias-primas, falta de peças para equipamentos pesados, moeda em colapso e um declínio econômico que reduziu o poder de compra dos consumidores e minou os lucros.

Entre 2017 e 2020, o número de fabricantes no país encolheu 44% e mais de 1.600 fábricas fecharam em meio a uma das piores crises econômicas da história moderna. Firmas como Kimberly-Clark Corp., Kellogg Co., Cargill Inc., Pirelli e Goodyear Tire & Rubber Co. deixaram o país nos últimos cinco anos.

Depois de anos de reclamações de proprietários de fábricas, o governo Maduro finalmente reconheceu o preço que as importações estão cobrando na semana passada, anunciando que cortará quase 600 itens da lista de isenção de impostos, incluindo alguns tipos de massas, leite e detergentes. O país pretende substituir gradualmente todas as importações por produtos domésticos, disse o vice-presidente Delcy Rodriguez.

A Nestlé, uma das poucas multinacionais restantes ainda operando no país com cinco fábricas e cerca de 2.500 funcionários, diz que está perdendo vendas para as importações do mercado cinza. A empresa alertou sobre os riscos potenciais à saúde das versões não autorizadas de seus produtos e diz que alguns deles são falsificados, incluindo o leite em pó "Nido".

“As isenções fiscais estão nos colocando em desvantagem”, disse Francisco Guerrero, vice-presidente da Nestlé para questões jurídicas na Venezuela. “Mas o que mais nos preocupa são os produtos que não cumprem as normas legais e sanitárias, sem rastreabilidade. Ou pior, falsificações.”

Enquanto os fabricantes locais lamentam a situação, os consumidores se beneficiam. As prateleiras das lojas vazias há apenas alguns anos agora estão repletas de opções. De tudo, desde azeitonas italianas até lanches da Cheesecake Factory, estão disponíveis em lojas de conveniência, conhecidas como bodegones, algumas das quais estão tão cheias de produtos que parecem supermercados.

Os varejistas são atraídos pelas versões importadas não apenas por causa do preço, mas também por oferecer mais variedade, já que os produtos locais geralmente vêm em menores tamanhos devido às restrições de produção. Claro, a pobreza é generalizada e produtos alimentícios de alta qualidade são inacessíveis para muitos venezuelanos. De acordo com uma pesquisa recente, o salário médio de um trabalhador equivale a cerca de US$ 55 por mês.

Embora os itens estrangeiros geralmente sejam mais baratos, as lojas geralmente oferecem a versão local também para satisfazer os clientes fiéis a um gosto particular. Eles também são mais fáceis de reabastecer.

Quando era mais difícil encontrar produtos de uso diário, há apenas alguns anos, os consumidores ficavam felizes em localizar qualquer versão do produto que desejassem. Agora, os compradores têm o luxo de buscar outras variáveis, como marcas e tamanhos preferidos, disse o pesquisador de mercado local Alexander Cabrera, do Atenas Consulting Group.

Iris Origuen, de 58 anos, tirou uma folga de seu trabalho em um salão de beleza para fazer compras em uma bodegón em um bairro residencial no leste de Caracas. Ela reconhece que os produtos feitos no exterior costumam ser de melhor qualidade e mais baratos. Mas diz que há algo no sabor de alguns alimentos locais que a faz voltar. "No caso de alguns produtos, como a maionese, eu não trocaria o venezuelano", afirmou.