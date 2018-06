É preciso aguardar a implementação do acordo de desnuclearização, diz Aloysio

BRASÍLIA - A reunião do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, é importante em si, avaliou há pouco ao Grupo Estado o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. "O encontro em si é importante, pois é uma situação que estava congelada desde 1953", disse. "Espero que o degelo continue e chegue a um acordo de paz."

+ Após cúpula histórica, Trump diz que interromperá ‘jogos de guerra’ na Península Coreana

Ele observou, porém, que é preciso aguardar para ver como evolui o acordo de desnuclearização. "Também precisa ver a reação dos vizinhos", acrescentou. Para o chanceler, é cedo para ter uma avaliação clara dos impactos da reunião ocorrida ontem em Cingapura.

O Brasil, disse ele, segue acompanhando as sanções impostas pelas Nações Unidas à Coreia do Norte. Mas, se elas vierem a ser levantadas, o Brasil poderá elevar o nível de sua representação diplomática em Pyongyang. O País tem uma embaixada, hoje sob a condução de um encarregado de negócios.

O comércio do Brasil com a Coreia do Norte foi reduzida a praticamente zero por causa das sanções.