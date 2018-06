É preciso cuidado com o golpe do período pós-eleitoral

Pesquisas de Datanálisis, Venebarómetro e outras empresas previram que a coalizão de oposição MUD teria 30 pontos porcentuais de vantagem sobre o governo nas últimas pesquisas antes da eleição.

Isso, apesar de este ter sido o processo eleitoral mais antidemocrático na histórica recente da América do Sul – com a prisão arbitrária de figuras importantes da oposição, controle generalizado da imprensa e normas eleitorais baixadas pelo regime que permitiram Estados pró-governo com pouca densidade populacional elegerem mais deputados do que os grandes Estados com maiorias de oposição. Se o regime chavista realmente acabar aceitando a derrota nas urnas, não será a primeira vez que o faz, mas em seguida deve reformular as leis para tirar da oposição os ganhos políticos que obteve.

Em 2008, quando o líder da oposição Antonio Ledezma venceu as eleições para a prefeitura de Caracas, capital do país, a Assembleia Nacional controlada por Hugo Chávez anunciou logo em seguida a criação de um novo Distrito Capital para administrar a cidade. E foi nomeado um fiel partidário de Chávez para dirigir o novo governo da cidade e o orçamento da prefeitura de Caracas foi transferido para o organismo municipal recém-criado.

Ledezma manteve uma greve de fome que chamou a atenção internacional, mas muitos governos da região ignoraram. Pouco tempo depois, o mundo esqueceu totalmente o caso. O regime Maduro pode tentar algo similar na Assembleia Nacional; pode criar um novo órgão legislativo para suplantar ou substituir o atual Congresso. Já existe uma lei sancionada que permitiria a Maduro tentar isso, fontes de oposição venezuelana me disseram.

Em 2010, Chávez sancionou a que ficou conhecida como Lei Orgânica do Poder Popular que dispõe sobre a criação de um sistema eleitoral no estilo cubano. Com base nesta lei, a Venezuela criaria 18 mil “comunas” para “exercerem o poder direto”.

Na ocasião ninguém prestou muita atenção, especialmente porque parecia um projeto bastante improvável. Mas a lei está em vigor e pode ser usada por Maduro para ele contornar a Assembleia Nacional criando um novo órgão legislativo controlado pelo governo. Maduro pode aceitar a derrota, como ocorreu com Chávez no referendo de 2007, e esperar algumas semanas para revidar. Ele pode também tentar subornar parlamentares de oposição ou criar acusações falsas para expulsar outros de modo a ampliar sua bancada na Assembleia. Mas, desta vez, as probabilidades estão contra ele; internamente sua popularidade despencou e ele não possui mais petrodólares para comprar o apoio de governos estrangeiros.

Agora a chave é pressionar o Brasil – em meio a uma grande crise econômica e política – e outros países da região para não permitirem um golpe pós-eleitoral. Está na hora de a comunidade diplomática da América Latina parar de se comportar como uma associação de proteção mútua de regimes repressivos. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

