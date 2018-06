É preciso pensar 3 vezes sobre ação na Síria, diz China

Os comentários de Wang Yi foram feito em um telefonema a Kerry no domingo e refletem falas do presidente chinês, Xi Jinping, feitas durante encontro com o presidente dos EUA, Barack Obama, na cúpula do G-20 em São Petersburgo. Na sexta-feira, Xi disse que os ataques militares não devem resolver os problemas na Síria. "Esperamos que certos países" pensem duas vezes antes de agir, disse Xi a Obama, de acordo com a agência de notícias oficial Xinhua.

No mês passado, a China se juntou a Rússia ao bloquear uma proposta do Reino Unido submetida aos países centrais do Conselho de Segurança das Nações Unidas. As autoridades britânicas pediram autorização para uma ação militar na Síria. A China, ao contrário da Rússia, tem poucos laços fortes com o regime de Assad, mas muitas vezes se une a Rússia em votações do Conselho de Segurança e, há muito tempo, tem professado uma política de não-interferência nos assuntos de outros países. Fonte: Dow Jones Newswires.