É um disco voador? Não, é apenas um drone Moradores do Condado de Cowley, no Kansas, entraram em pânico quando viram um caminhão carregado com o que parecia ser uma espaçonave extraterrestre. A aeronave, no entanto, era apenas um novo modelo de drone, os aviões não tripulados, da Marinha americana que, para ser transportado, estava sem suas asas.