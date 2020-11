'É uma loucura': voto por correspondência causa ansiedade na Pensilvânia

Trip Gabriel, The New York Times

KITTANNING, PENSILVÂNIA. - “Olá, Eleições. Olá, Eleições. Olá, Eleições.” Os telefonemas rápidos estavam chegando a Marybeth Kuznik, a única funcionária do departamento eleitoral do condado de Armstrong, poucos dias antes do dia da eleição. “Isso é loucura”, disse ela a uma pessoa ansiosa no telefone. "Louco, louco, louco. É uma coisa boa porque todos deveriam votar ”, acrescentou ela, “mas é uma loucura”.

O Condado de Armstrong, a nordeste de Pittsburgh, é um dos condados menores da Pensilvânia, com 44.829 eleitores registrados. Mas é um microcosmo da alta tensão, confusão e profunda incerteza que acompanharam a ampla expansão da votação por correspondência neste ano, durante uma eleição de intensidade apaixonada.

Com todos os eleitores da Pensilvânia qualificados pela primeira vez para votar pelo correio, mais de três milhões de cédulas foram solicitadas em todo o Estado - quase metade do comparecimento total em 2016. Um em cada cinco eleitores no Condado de Armstrong solicitou uma cédula pelo correio.

Uma votação complicada de dois envelopes, a incerteza sobre a confiabilidade do serviço postal e um sistema on-line problemático para rastrear os votos devolvidos fizeram com que Kuznik fosse bombardeada por ligações.

E, embora em menor grau, ela também foi visitada por uma série de pessoas que entraram em seu pequeno escritório no segundo andar do prédio da administração do condado, onde uma bandeira americana estava presa em uma planta morrendo acima de sua mesa.

"Tudo bem, vamos dar uma olhada em você, ver o que está acontecendo", disse ela aos eleitores que ligaram em busca de ajuda.

“Te peguei”, ela dizia sempre que encontrava o nome de um eleitor em seu computador.

O portal estatal destinado a rastrear cédulas de correio não era confiável, disse Kuznik. Usando um banco de dados disponível apenas para funcionários eleitorais, ela conseguiu tranquilizar os eleitores sobre a situação de uma cédula - em quase todos os casos, ela havia sido recebida.

Muitas pessoas que ligaram ficaram alarmados por não terem recebido uma cédula. Para alguns, foi porque não marcaram uma caixa no formulário de cédula de correio para as primárias, pedindo para receber uma cédula de correio para as eleições gerais. “Havia uma caixinha minúscula ali para verificar”, disse ela a um eleitor. “Não se preocupe com isso. Vá e vote.”

Ela disse a um interlocutor chateado que sua cédula fora enviada em 16 de outubro, duas semanas antes. “É meio tempo se você não entendeu”, disse ela. O eleitor poderia visitar o escritório da Sra. Kuznik para cancelar a cédula original e emitir uma substituição, ou votar em uma cédula provisória pessoalmente na terça-feira.

Quando a pessoa que ligou reclamou de não ter conseguido falar com ela por telefone antes, Kuznik disse: “Sim, me desculpe, estou muito, muito ocupada aqui. Mas vamos conseguir uma cédula para você. Queremos que você vote.”

Ela então ajudou Beverly Nason, 84, que estava esperando atrás de uma meia-porta e disse que seu marido, William, de 87 anos, não havia recebido sua cédula.

“Espere um minuto”, disse Kuznik a uma pessoa que ligou enquanto ajudava Nason. “Estou bem no meio do processamento de um eleitor e irei olhar para cima e ver o que está acontecendo.”

Enquanto preparava uma nova cédula para ser impressa para o Sr. Nason, ela respondeu a um pop-up em seu computador: “Não, Adobe, não quero fazer uma revisão deste software. Não."

Amanda Wallace, uma trabalhadora de cuidados infantis, apareceu e perguntou onde entregar sua cédula preenchida. "Bem, isso não é tudo", disse Kuznik a ela, explicando que Wallace, 48, tinha o envelope interno de "sigilo" com sua cédula dentro, mas não trouxe o envelope externo que ela deveria assinar. O envelope externo inclui um código de barras para impedir que alguém tente votar mais de uma vez. “É absolutamente necessário que isso aconteça ou não contará”, disse Kuznik.

Sharon Kerr ficou chateada porque nenhuma cédula foi entregue em sua casa. Acontece que ela havia inserido uma caixa postal como endereço. “Não posso consertar isso hoje”, disse Kuznik a ela, “mas por enquanto, cancelarei a cédula que foi enviada e pegarei outra para você”.

“Deus te abençoe, querida”, disse Kerr. “Eu estava preocupado que o meu voto não fosse contado e temos que fazer algo. Estou muito, muito chateada com o que temos. Precisamos de mudanças.”

Kuznik, cujo trabalho é apartidário, não respondeu a isso, nem a quaisquer outros comentários sobre os candidatos. O presidente Trump conquistou o condado de Armstrong, cuja população é quase inteiramente branca e da classe trabalhadora, por uma margem de mais de 16 mil votos em 2016. Kittanning, a sede do condado no rio Allegheny, tem uma população de 4.000. Os maiores empregadores são um hospital, governo e o Walmart.

Muitos analistas eleitorais acreditam que a Pensilvânia é o fio da navalha em que a corrida é equilibrada, o mais próximo dos três Estados de "parede azul" onde Joe Biden, se ele os derrotar, terá seu caminho mais provável para a Casa Branca. Uma pesquisa do New York Times/Siena College da Pensilvânia no domingo mostrou Biden com uma vantagem de seis pontos percentuais e uma margem de erro de 2,4 pontos.

Votos antecipados só podem ser contados no dia da eleição

Com a expectativa de que mais republicanos votem no dia da eleição e os democratas favorecendo as cédulas pelo correio na Pensilvânia, quando contar e relatar os resultados se tornou um ponto crítico partidário. Trump exigiu, sem base legal, que o líder da votação na noite da eleição seja eleito o vencedor.

Os democratas estão preparados para retornos antecipados de eleitores pessoais para mostrar uma vantagem significativa de Trump, com a maré mudando para mais azul à medida que as cédulas de correio são relatadas.

Embora os condados tenham contratado trabalhadores extras e, em alguns casos, comprado máquinas para cortar rapidamente envelopes e extrair cédulas - o que eles não podem começar a fazer antes das 7h do dia 3 de novembro - há grandes diferenças entre os condados, com alguns não esperando resultados completos por dias.

“De jeito nenhum”, foi como Kuznik respondeu quando questionada se Armstrong County teria todos os seus votos contados horas após o fechamento das urnas, às 20h. “Iremos o mais rápido possível, mas não vamos nos apressar”, disse ela. “Não é o Super Bowl. Ninguém vai levantar um troféu na noite da eleição.”

As maiores cidades do estado, Pittsburgh e Filadélfia, pretendem divulgar os resultados das votações pelo correio na noite de terça-feira, de acordo com um assessor de uma importante autoridade democrata informada sobre os preparativos em todo o Estado. Mas muitos condados de segundo nível, incluindo os subúrbios da Filadélfia, serão mais lentos. “Erie, Berks, Bucks, Delaware e Lackawanna são problemas reais”, disse o assessor. “O relato de votos por correspondência pode ir até quarta-feira, o que criará muita ansiedade na noite da eleição."

O condado de Erie, um condado indeciso que Trump ganhou em 2016, espera cerca de 50.000 votos pelo correio. Os resultados do dia da eleição serão informados primeiro e, em seguida, a partir das 23h, os resultados de cerca de 10.000 cédulas serão divulgados, disse Carl Anderson III, presidente do Conselho Eleitoral do Condado de Erie.

“Eles ainda estarão separando envelopes e cédulas na quarta-feira, provavelmente quinta-feira”, disse ele.

Ele não descartou a contagem de todas as cédulas na segunda-feira seguinte, incluindo aquelas recebidas nos três dias após o dia da eleição, que foram postadas até 3 de novembro. O secretário de Estado ordenou que os condados separassem as cédulas recebidas naquela janela devido ao potencial litígio que já chegou ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos.

No Condado de Armstrong, o plano é abrir cédulas de correio e achatá-las em uma sala de trabalho atrás do escritório de Kuznik. Trabalhadores escoltados por deputados do xerife levarão as cédulas para a garagem de obras públicas, onde o condado mantém seus scanners.

Kuznik, que com sua mãe, Merle Smith Kuznik, teve uma carreira anterior dirigindo um teatro infantil, foi nomeada diretora de eleições em setembro.

Na sexta-feira, ela se preparava para enviar a cada local de votação uma réplica vermelha, branca ou azul do Liberty Bell, para ser tocada quando alguém registrasse quem estava votando pela primeira vez. Era uma tradição iniciada por sua mãe, juíza eleitoral de longa data em um condado próximo até sua morte, aos 93 anos.

Uma das ligações de Kuznik, uma mulher chamada Rosanna, estava preocupada por não ter recebido uma cédula.

“Bem, Rosanna, o que estou vendo, de acordo com os registros aqui, infelizmente você não vota desde 2012”, disse Kuznik a ela. Ela explicou que seu registro eleitoral foi cancelado depois que ela perdeu duas eleições federais e não respondeu a um cartão-postal enviado a ela.

O prazo para registro do eleitor havia passado. “Depois da eleição, prometa que vai me ligar e vamos conseguir um novo registro”, disse Kuznik.

Rosanna, que disse ter se aposentado recentemente do Walmart, aos 90 anos, começou a contar a história de sua vida. "Eu não quero ser má", disse ela finalmente, "mas tenho um monte de gente aqui esperando para obter ajuda, então talvez, por que você não me liga em janeiro e nós temos uma boa conversa longa?"