Ebola: EUA retiram diplomatas de Serra Leoa

Os EUA começaram a retirar as famílias de funcionários da embaixada de Serra Leoa nesta quinta-feira, citando preocupação com a sobrecarga das instituições médicas. "Não há espaço para atendimentos rotineiros nas principais unidades de saúde por causa do surto de ebola", explicou a porta-voz do Departamento de Estado em nota.

O departamento já havia retirado seus diplomatas da Libéria, na semana passada. Ao mesmo tempo em que as autoridades norte-americanas dizem que as medidas representam uma "abundância de precaução", elas evidenciam a escalada da crise de saúde pública que se instala no Oeste da África.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou nesta quinta-feira que 1.069 mortes causadas pelo ebola foram registradas em Guiné, Libéria, Nigéria e Serra Leoa. A doença parece estar contida no território nigeriano, mas "nos outros lugares, o surto deve continuar por algum tempo", alertou a OMS. Fonte: Dow Jones Newswires.