Ebola já vitimou 137 pessoas no Oeste da África A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que o surto de Ebola na África Ocidental já matou 137 pessoas. A doença, que tem maior incidência nas regiões central e oriental do continente, tem ocorrências na capital e em florestas remotas da Guiné e na fronteira com a Libéria.