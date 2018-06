Ebola não vai se espalhar mais facilmente, diz CDC O diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), Tom Frieden, afirmou, nesta terça-feira, que não há sinais de que o vírus do ebola vá se transmitido mais facilmente. "Não vemos transmissão por vias aéreas no surto na África", declarou.