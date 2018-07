Eclusas de Bangcoc serão abertas para escoar água

"Eu decidi pedir a Bangcoc que abra todas as eclusas, o que pode provocar uma inundação, para que a água flua para o mar o mais rápido possível", disse ela durante uma reunião de emergência. "Ao mesmo tempo, bombas d''água vão ajudar a retirar a água da cidade e funcionários vão limpar os cursos d''água", afirmou ela.

"Devemos deixar a água fluir, já que muito pouco chegou ao mar", disse Yingluck, lembrando que a água está "em todo lugar e não tem para onde ir".

Há muita coisa em jogo. Analistas econômicos dizem que as enchentes já reduziram a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2011. Os danos provocados podem chegar a US$ 6 bilhões, quantia que pode dobrar se houver inundações em Bangcoc.

Nesta semana, o governador de Bangcoc pediu 1 milhão de sacos de areia para reforçar pontos vulneráveis da capital, além do 1 milhão de sacos que já havia solicitado no início do mês.

O centro de Bangcoc ainda não foi atingido pelas enchentes, pois as autoridades desviaram a água para áreas fora da capital, numa tentativa de evitar que o rio Chao Phraya River transborde e inunde o coração econômico da cidade.

Mas um grande volume de água deve atingir a cidade no final de semana, colocando uma grande pressão sobre as defesas contra enchentes de Bangcoc e sobre a população, que já foi severamente afetada nas proximidades da capital.

Bangcoc tem um extenso sistema de drenagem que inclui 200 eclusas, 158 estações de bombeamento, sete túneis subterrâneos gigantes e 1.682 canais, que cobrem 2.604 quilômetros, segundo as autoridades da cidade.

Três meses de fortes chuvas de monções já mataram 320 pessoas no país e danificara casas e propriedades de milhões de pessoas, a maioria nas regiões norte e central, forçando muitas delas a buscar refúgio em abrigos. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.