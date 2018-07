E.Coli detectada na França é a mesma da Alemanha

Funcionários do hospital disseram que três das vítimas da E.coli em Bordeaux estão passando por hemodiálise, uma de 78 anos de idade está em estado crítico e outra foi liberada.

Bertrand informou que a cepa parece ser a mesma da Alemanha. A França suspendeu a venda de feno grego, também conhecido como fenacho, e sementes de brotos de rúcula da empresa britânica Thompson & Morgan. A companhia disse que a relação não tem fundamento.

Autoridades alemãs atribuíram as mortes decorrentes do surto da bactéria a uma fazenda de brotos vegetais no norte do país. As informações são da Associated Press.