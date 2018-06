Economia alemã continuará a crescer no 2º semestre Berlim, 20/10/2013 - Relatório do Ministério das Finanças da Alemanha diz que a economia do país vai continuar a crescer no segundo semestre, graças a uma indústria vigorosa e ao consumo doméstico. O PIB da Alemanha cresceu 0,7% no segundo trimestre deste ano e os quatro principais institutos de pesquisa econômica do país (DIW em Berlim, IFO em Munique, IWH em Halle e RWI em Essen) estimam que a economia terá uma expansão de 0,4% em 2013 e de 1,8% em 2014.