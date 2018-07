Economia de Portugal encolhe 3,3% no segundo trimestre A economia de Portugal encolheu 3,3% no segundo trimestre deste ano, em relação a um ano antes, e caiu 1,2% na comparação com os três primeiros meses de 2012. Segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas (NSI), a demanda doméstica no país recuou 7,6% no trimestre passado, em relação a um ano antes.