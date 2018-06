Economia e saúde dominam primeiro debate entre Obama e Romney

No primeiro dos três debates que serão realizados até a eleição de 6 de novembro, o presidente dos EUA, Barack Obama, e seu adversário republicano, Mitt Romney, se enfrentaram em temas relacionados à economia e à saúde.

Durante 90 minutos do debate realizado em Denver, no Colorado, os dois candidatos expuseram suas posições sobre impostos, reforma da saúde e o papel do governo.

Romney criticou o alto déficit orçamentário dos EUA e disse que, se eleito, vai cortar qualquer programa que tenha de ser financiado com dinheiro emprestado da China.

Obama acusou seu adversário de planejar grandes reduções de impostos para os americanos mais ricos e gastos em projetos militares desnecessários que irão aumentar o déficit ou levar a aumento de impostos para famílias de renda média.

O debate desta quarta-feira era visto como uma das últimas chances de Romney recuperar terrenos, depois de semanas difíceis em sua campanha, já que as pesquisas de intenção de voto mostram vantagem de Obama sobre o republicano.

O próximo debate entre os dois candidatos presidenciais está marcado para o dia 16, no Estado de Nova York, e deverá ter como tema principal a política externa. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.