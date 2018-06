Economista do Banco da França está entre os mortos em ataque

O economista francês e membro do conselho-geral do Banco da França Bernard Maris é uma das pessoas que morreu no ataque à redação do jornal de humor Charlie Hebdo ocorrido hoje, informou o banco central do país. Maris contribuía para o jornal escrevendo uma coluna chamada Oncle Bernard, na qual ele buscava explicar assuntos econômicos.

"Esse foi um ato covarde e bárbaro contra a liberdade de expressão e àqueles que a defendem", afirmou o presidente do Banco da França, Christian Noyer. "Bernard Maris era um homem de coração, de cultura e de tolerância. Vamos sentir falta dele", acrescentou.

Um keynesiano ferrenho, Maris foi nomeado para o conselho geral pelo banco central em 2011 e continuou escrevendo para jornais acadêmicos e para sua coluna no Charlie Hebdo, além de outras publicações. Ele também tinha um programa de rádio. / Dow Jones Newswires