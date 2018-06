Edição paquistanesa do 'NYT' omite reportagem sobre 'Charlie'

A edição desta quarta-feira do International New York Times circulou no Paquistão com parte de uma página em branco, no espaço onde seria publicada uma reportagem sobre o novo número do jornal de humor francês retratando na capa uma charge do profeta Maomé chorando -- a primeira desde o ataque à redação da publicação no dia 7 que deixou 12 mortos.

Um aviso na parte inferior da área em branco diz: "O artigo foi removido por nosso parceiro editorial no Paquistão. O International New York Times e sua equipe editorial não tomaram parte na remoção."

A capa da edição histórica do Charlie Hebdo traz uma charge do profeta Maomé com lágrimas nos olhos, segurando uma placa onde se lê em francês "Eu sou Charlie", a mesma frase usada por milhões de manifestantes que marcharam pelas ruas da França no domingo. No topo, o título: Tudo é perdoado.

A edição do Charlie Hebdo tinha tiragem prevista de 3 milhões de exemplares, mas, com a grande demanda registrada nesta manhã, foi ampliada para 5 milhões, número mais de 80 vezes maior do que a circulação normal, de 60 mil. / AFP e EFE