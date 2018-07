Editorial do 'Estado' ganha destaque na Argentina

"Um editorial duríssimo do jornal brasileiro Estadão falou da tentativa obsessiva da presidente de estabelecer uma 'democradura' na Argentina", destacou La Nación, acrescentando que o texto é uma amostra da preocupação dos países vizinhos com a situação das instituições argentinas. O editorial se refere ao Artigo 161 da Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual e aos ataques do governo ao Grupo Clarín.

No fim de semana, a Casa Rosada elevou o tom contra a empresa, declarando que ela tem até 7 de dezembro para adequar-se à lei, que proíbe que um grupo tenha mais de uma emissora de rádio ou TV por região. / MARINA GUIMARÃES