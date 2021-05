Eduardo Bolsonaro elogia Congresso de El Salvador que destituiu Supremo Tribunal de Justiça

BRASÍLIA - O deputado federal Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, elogiou a decisão do Congresso de El Salvador de destituir vários magistrados do Supremo Tribunal e o procurador-geral.

"PR (presidente) de El Salvador @nayibbukele tem a maioria dos parlamentares em seu apoio. Agora, o Congresso destituiu todos os ministros da Suprema Corte por interferirem no Executivo, tudo constitucional", escreveu o filho do presidente em mensagem postada no Twitter na noite de domingo.

PR de El Salvador @nayibbukele tem maioria dos parlamentares em seu apoio. Agora, o Congresso destituiu todos os ministros da suprema corte por interferirem no Executivo, tudo constitucional. Juízes julgam casos, se quiserem ditar políticas que saiam às ruas para se elegerem. https://t.co/LHYBVtkoI8 — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) May 2, 2021

“Os juízes julgam os casos, se querem ditar políticas que saiam às ruas para se elegerem”, acrescentou.

No sábado, 1.º, o Congresso de El Salvador, de maioria governista, destituiu os magistrados titulares e suplentes do Supremo Tribunal de Justiça (CSJ) por supostamente cometerem "fraude à Constituição" e exercerem funções de Executivo em suas decisões sobre a resposta à pandemia.

A decisão - a primeira da nova legislatura, que assumiu o cargo no sábado - foi duramente questionada por organizações que defendem os direitos humanos, que dizem que a medida é inconstitucional e ameaça o estado de direito.

Bolsonaro e seus apoiadores questionam decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), acusado pela governo de interferir politicamente no Executivo.

O Senado brasileiro criou a semana uma comissão para apurar supostas “omissões” do governo na resposta à pandemia, que já matou mais de 400 mil mortos. / EFE