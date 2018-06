Efetivo brasileiro no Haiti deve ser reduzido neste ano, diz ministério

RIO DE JANEIRO - O secretário-geral do Ministério da Defesa do Brasil, Ari Matos Cardoso, disse que até o fim deste ano o efetivo brasileiro no Haiti deve ser reduzido de 1.400 para 1.000 militares. Até 2016, o número deve chegar à metade disso.

Cardoso deu a informação durante o seminário sobre os dez anos da Missão da Organização das Nações Unidas para a estabilização do Haiti (Minustah), na Escola de Guerra Naval, no Rio de Janeiro. O efetivo chegou a ter 1.700 militares depois do terremoto de 2010. A intenção agora é voltar ao patamar de antes da tragédia.

Hoje, a avaliação é que os principais objetivos da presença brasileira traçados em 2004 foram cumpridos, em especial o da estabilização da segurança no país, com significativa redução da violência. Esperado, o ministro Celso Amorim não compareceu.

A Minustah foi criada em 2004, após um período de insurgência depois da deposição do presidente Jean-Bertrand Aristide. Com o terremoto de 2010, que deixou dezenas de milhares de mortos e quase 1,5 milhão de desabrigados, a miséria no Haiti aumentou. Em março deste ano, milhares de pessoas protestaram contra a situação e pediram a renúncia do presidente Michel Martelly.