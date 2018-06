Efraín Alegre, opositor de Cartes, reconhece derrota

Alegre teria dito que as contagens paralelas conduzidas por seu partido mostravam que ficou abaixo de Cartes por cinco a sete pontos. O resultado preliminar está previsto para ser anunciado às 21h (de Brasília), de acordo com o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral (TSJE) do Paraguai.

De acordo com a agência estatal de notícias IP Paraguay, o assessor técnico do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral (TSJE) do país, Luis Salas, afirmou que é muito provável que seja alcançada uma participação de em torno de 70% do eleitorado nas urnas.